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Общество

Юные синхронистки из Санкт-Петербурга возложили цветы к памятнику блокадникам

Юные воспитанницы детской юношеской школы по водным видам спорта «Экран» из Санкт-Петербурга возложили цветы к памятнику блокадникам в Бишкеке.

Как рассказала заведующая отделением школы Наталья Белова, команда находилась на сборах на Иссык-Куле.

«Девочки приехали в Кыргызстан впервые. Выезжая в какую-то страну, мы стараемся узнать информацию о ней. Во время сборов мы посетили музей Чингиза Айтматова в центре «Рух Ордо», познакомились с кыргызстанцами, рассказавшими о Токтогон Албысатаровой. Она во время войны приютила более 150 детей из блокадного Ленинграда», — отметила она.

Наталья Белова сказала, что, узнав эту историю, дети захотели посетить мемориал, на котором изображена Токтогон Албысатарова.

«Эта женщина вырастила много детей из Ленинграда и своих восемь. У многих потерялись документы, она им придумывала имена, а потом старалась найти их родственников», — подчеркнула юная синхронистка Алиса Колмагорова.

Она заметила, что ее дедушка участвовал в прорыве блокады, но не любил рассказывать об этом.

Юные спортсменки признались, что восхищены подвигом Токтогон Албысатаровой, которая в 16 лет взяла на себя такую ответственность — воспитывать детей из блокадного Ленинграда. «Это настоящий героизм», — отметили они.

Девочки возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания память мужественной кыргызстанки и блокадников.
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