Юные синхронистки из Санкт-Петербурга возложили цветы к памятнику блокадникам

Юные воспитанницы детской юношеской школы по водным видам спорта «Экран» из Санкт-Петербурга возложили цветы к памятнику блокадникам в Бишкеке.
Как рассказала заведующая отделением школы Наталья Белова, команда находилась на сборах на Иссык-Куле.
«Девочки приехали в Кыргызстан впервые. Выезжая в какую-то страну, мы стараемся узнать информацию о ней. Во время сборов мы посетили музей Чингиза Айтматова в центре «Рух Ордо», познакомились с кыргызстанцами, рассказавшими о Токтогон Албысатаровой. Она во время войны приютила более 150 детей из блокадного Ленинграда», — отметила она.
«Эта женщина вырастила много детей из Ленинграда и своих восемь. У многих потерялись документы, она им придумывала имена, а потом старалась найти их родственников», — подчеркнула юная синхронистка Алиса Колмагорова.
Она заметила, что ее дедушка участвовал в прорыве блокады, но не любил рассказывать об этом.
Девочки возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания память мужественной кыргызстанки и блокадников.