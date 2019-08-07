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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (152)

Конфликт на Солтон-Сары. Нарынчане намерены перекрыть дорогу Бишкек — Торугарт

Жители Нарынской области, выступающие за закрытие разработки месторождения Солтон-Сары, намерены перекрыть стратегическую дорогу Бишкек  Торугарт. Об этом сообщают очевидцы.

Вблизи села Кара-Чий они установили восемь юрт.

«Азаттыка»
Фото «Азаттыка»

Сегодня стало известно, что деятельность горнодобывающей компании Zhong Ji Mining Company на месторождении Солтон-Сары временно приостановлена. Решение принято в правительстве на основании соответствующего заключения Госэкотехинспекции.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр заявил, что «инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия».

В Нарынской области 5 августа на месторождении Солтон-Сары собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайская компания Zhong Ji Mining. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.

Вчера акция протеста продолжилась. На место выехали вице-премьер Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев. Однако местные жители отказались от переговоров и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы. 

Вчера же посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайскую компанию Zhong Ji Mining.

 
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