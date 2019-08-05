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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (405)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Документы принимались по регламенту

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили депутата Жогорку Кенеша Бактыбека Турусбекова. С 2012 по 2014 год он был руководителем отдела по энергетике и недропользованию при правительстве КР.

По его словам, все поступившие документы были в рамках регламента. Распоряжение правительства подготовлено его отделом в рамках законодательства.

«Документы внесло Министерство энергетики. Любой документ поступает через отдел регламента. 10 сентября 2013 года распоряжение об одобрении кредитного соглашения с Эксимбанком поступило к нам. От Минэнерго замечаний не было. Три министерства приложили замечания — МИД, Минфин и Минэкономики», — пояснил Бактыбек Турусбеков.

Он рассказал, что правительство работает по регламенту. Никаких личных просьб не было. «По поводу этого распоряжения меня никто ни о чем не просил. Подпольно ничего не делалось. Все внесли комплектом», — сказал свидетель.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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