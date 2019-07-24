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Общество

Если Атамбаев не вернется, то первые лица МВД предстанут перед судом

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что если бывший президент Алмазбек Атамбаев не вернется в Бишкек, то все руководители силового блока предстанут перед судом. Об этом он заявил 24.kg.

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По словам Алмамбета Шыкмаматова, прецедент уже создан с делом Азиза Батукаева.

«Атамбаев подозревается в совершении особо тяжких преступлений. Кроме того, он открыто создал народный фронт по неповиновению законам и властям. Сооронбай Жээнбеков и его команда сейчас вогнали себя в патовую ситуацию. С привлечением Атамбаева к ответственности они опоздали ровно на год, сейчас пожинают плоды совершенных ошибок», — считает он.

Политик добавил, что, возможно, власти хотят, чтобы Атамбаев не вернулся, чтобы быть от греха подальше, побаиваются его фанатично настроенных сторонников, число которых растет.

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«Но это мина замедленного действия для Сооронбая Жээнбекова и силовиков. Однако такой поворот событий и для Атамбаева неприемлем, это самоуничтожение для него как для политика», — уверен Алмамбет Шыкмаматов.

Отметим, что вместе с Алмазбеком Атамбаевым в Москву отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков.
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