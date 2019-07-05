Суд над экс-мэрами. Кубанычбеку Кулматову больно от происходящего на процессе

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

После того как председательствующий оставил подсудимых под стражей, Кубанычбек Кулматов попросил суд дать обвиняемым, не связанным с делом ТНК «Дастан», возможность не ходить на заседания. Он объяснил, что ему больно смотреть на своих родственников.

«Когда придет время для рассмотрения вопроса со школой, мы готовы приехать. Разрешите нам не посещать судебные заседания и не мучить наших родственников. Вы не хотите разделять уголовные дела. Но почему тогда потерпевшим можно не посещать процессы, а нам нет. Мне тут находиться и видеть свою супругу очень тяжело», — сказал Кубанычбек Кулматов.

Судья Кубанычбек Касымбеков ответил, что в УПК подобные действия не прописаны, поэтому ему нужно подумать над просьбой.

Кубанычбек Кулматов заявил, что в таком случае на следующее заседание он не явится по болезни.