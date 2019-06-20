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Общество

На Иссык-Куле жители села Пристань требуют демонтировать скотомогильник

Жители села Пристань Иссык-Кульской области требуют от местных властей демонтировать скотомогильник у трассы. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Мария Царева.

По ее словам, скотомогильник находится в семи километрах от города Каракол, он ничем не огорожен и представляет опасность для местного населения.

«Местные жители вышли на митинг с требованием демонтировать скотомогильник вдоль трассы Каракол - Пристань. На акцию протеста вышло около 50 местных жителей. Рядом со скотомогильником свалка, которая приводит в ужас всех туристов. Сама яма расположена вдоль трассы, в нескольких метрах от нее водоочистительное сооружение. По закону скотомогильник должен быть огорожен забором, вокруг него должны вырать траншеи, но этого всего нет», — сказала Мария Царева.

Она добавила, что местные власти говорили, что были произведены соответствующие замеры и все нормально. Однако на месте нет даже санитарно-ветеринарного пункта.

«Скотомогильник охраняют местные жители, которым платят. Согласно нормам, в таких местах должны установить специальный пункт, где будут брать анализы мертвых животных, и только потом скидывать в яму. Сейчас там просто цементный короб», — пояснила Мария Царева.
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