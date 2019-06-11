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Общество

Алмазбека Атамбаева лишили прав? ГУОБДД проверяет учетные записи

В Сети появилась информация, что экс-президента КР Алмазбека Атамбаева лишили прав. ГУОБДД МВД Кыргызстана разъяснило 24.kg ситуацию.

На официальном сайте guobdd.kg в рубрике «Лишенные водительских прав» выявлена информация о лишении водительского удостоверения сроком на 1 год по статье 238/1 Атамбаева Алмазбека. Как заверяют в ГУОБДД, информация является недостоверной.

С 1 января 2019 года вступил в силу новый Кодекс о нарушениях, который не предусматривает лишения прав.

В настоящее время ведутся проверки учетных записей для выслеживания адресанта. Проверяется, как в списке появились данные бывшего президента. 
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