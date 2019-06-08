Уволенных офицеров Финпола восстановят в должности

Уволенных сотрудников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями восстановят в должности. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Судебные тяжбы выиграли 13 сотрудников ГСБЭП.

Напомним, сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями подали иск в суд к ведомству за незаконное увольнение. В декабре 2018 года Финпол отправил в распоряжение кадров 44 человека. Из них 16 офицеров не согласились с решением и обратились в суд.