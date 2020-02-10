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Общество

За плохую работу сотрудники Финпола получили дисциплинарные взыскания

За низкие показатели работы и слабые результаты в оперативно-следственной деятельности дисциплинарные взыскания получили 64 сотрудника Финпола. Решение принято по итогам коллегии.

Отмечается, что 23 сотрудникам объявлено замечание, 30 — выговор, 8 — строгий выговор. Кроме того, три человека получили предупреждение о неполном служебном соответствии.

«Кроме того, руководителям структурных и территориальных подразделений поручено усилить контроль и мониторинг деятельности мобильных групп на контрольно-пропускных пунктах республики и повысить результаты выявляемости правонарушений», — подчеркнули в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143078/
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