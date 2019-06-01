Сегодня в Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя».

Зону отдыха спроектировали студенты Американского университета в Центральной Азии при содействии архитектора, столичной мэрии и жителей микрорайона «Кок-Джар».

По словам вице-президента АУЦА Чынгыза Шамшиева, небольшая зона отдыха расположена на берегу реки Аламедин.

«Берег реки оградили, чтобы люди не упали. Это прогулочная зона для жителей микрорайона. Проект на улучшение качества жизни. Это подарок для жителей», — сказал он.

Преподаватель АУЦА Сет Фиери отметил, что проект реализован при помощи специального курса.

«Идея курса заключалась в том, чтобы дать студентам практический опыт. Мы заставили их в прямом смысле слова выйти из аудиторий и идти в народ. Идея изменения местности пришла самим студентам. Мы встретились с жителями района, они рассказали о проблемах. После стали искать возможность для проекта, который можно было реализовать быстро и не затратно. Мы создали дизайн и собрали бюджет в $12 тысяч. Эти деньги выделили Фонд «Сорос — Кыргызстан», жители и АУЦА», — добавил он.