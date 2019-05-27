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Общество

В Китае обнаружили редчайшую дикую панду-альбиноса

Фото Weibo

В Китае впервые обнаружили и запечатлели на камеру очень редкую панду-альбиноса. Об этом сообщила South China Morning Post.

Панда живет на территории национального природного заповедника Вэньчуань-Улун провинции Сычуань.

Фотографию сделала камера с датчиком движения.

«Это первый раз, когда дикая большая панда-альбинос попала в объектив фотоаппарата. Это свидетельствует о мутации гена в популяции больших панд», — рассказывает Ли Шэн, исследователь факультета биологических наук Пекинского университета.

Примерный возраст панды — от года до двух лет.

По фото ученые также выяснили, что животное физически здорово и мутация не мешает ему вести нормальный образ жизни. Однако такая окраска делает панду-альбиноса более чувствительной к солнечным лучам и заметной в среде обитания.

Администрация заповедника рассказала, что увеличит количество камер, чтобы внимательнее следить за взрослением редкой панды.
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