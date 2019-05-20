Райымбек Матраимов не намерен требовать компенсации за незаконное увольнение

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов не намерен требовать каких-либо материальных компенсаций от правительства в связи с незаконным увольнением. Об этом 24.kg сегодня сообщила его адвокат Татьяна Карыжинская.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев обратился к Райымбеку Матраимову, выигравшему суд у кабмина. «Я не исключаю того, что Райымбек Матраимов выиграл суд благодаря некомпетентности юристов, написавших распоряжение правительства. И вот эта некомпетентность может обойтись в миллион сомов. Но народ-то не виноват. Платить придется из народных денег. Поэтому я прошу Райымбека Исмаиловича как человека абсолютно не нуждающегося простить бюджету эту некомпетентность чиновников и не брать деньги из бюджета. Даже на благотворительные цели. Вас бог не обделил в возможностях, и вы сможете благотворительность оказывать из собственных средств», — говорится в обращении нардепа.

Однако, по словам Татьяны Карыжинской, никакой цели получить компенсацию Райымбек Матраимов не ставил.

«Истец хотел одного — выяснить, на каком законном основании он уволен. Чтобы правительство озвучило факты. Но в судах всех трех инстанций нам с доверителем не удалось получить ответ на этот простой вопрос. Как вы знаете, представители кабмина не смогли сформулировать причину увольнения истца», — сказала она.

Райымбек Матраимов был освобожден от занимаемой должности заместителя председателя ГТС в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона «О государственной гражданской и муниципальной службах». Примечательно, что формулировка «в связи с переходом на другую работу» в распоряжении отсутствует. Его уволили с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

17 мая Верховный суд восстановил Райымбека Матраимова в должности, признав решение правительства об увольнении незаконным.