14:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Райымбек Матраимов не намерен требовать компенсации за незаконное увольнение

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов не намерен требовать каких-либо материальных компенсаций от правительства в связи с незаконным увольнением. Об этом 24.kg сегодня сообщила его адвокат Татьяна Карыжинская.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев обратился к Райымбеку Матраимову, выигравшему суд у кабмина. «Я не исключаю того, что Райымбек Матраимов выиграл суд благодаря некомпетентности юристов, написавших распоряжение правительства. И вот эта некомпетентность может обойтись в миллион сомов. Но народ-то не виноват. Платить придется из народных денег. Поэтому я прошу Райымбека Исмаиловича как человека абсолютно не нуждающегося простить бюджету эту некомпетентность чиновников и не брать деньги из бюджета. Даже на благотворительные цели. Вас бог не обделил в возможностях, и вы сможете благотворительность оказывать из собственных средств», — говорится в обращении нардепа.

Однако, по словам Татьяны Карыжинской, никакой цели получить компенсацию Райымбек Матраимов не ставил.

«Истец хотел одного — выяснить, на каком законном основании он уволен. Чтобы правительство озвучило факты. Но в судах всех трех инстанций нам с доверителем не удалось получить ответ на этот простой вопрос. Как вы знаете, представители кабмина не смогли сформулировать причину увольнения истца», — сказала она.

Райымбек Матраимов был освобожден от занимаемой должности заместителя председателя ГТС в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона «О государственной гражданской и муниципальной службах». Примечательно, что формулировка «в связи с переходом на другую работу» в распоряжении отсутствует. Его уволили с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

17 мая Верховный суд восстановил Райымбека Матраимова в должности, признав решение правительства об увольнении незаконным. 
Ссылка:
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
СДПК считает, что за обращением Райымбека Матраимова стоит «Белый дом»
Райым Матраимов назвал причину конфликта с Алмазбеком Атамбаевым
Супруга Сапара Исакова считает, что ее мужа судят за Райымбека Матраимова
Фотографии депутатов с Райымом-миллионером. Реакция соцсетей
Проверка имущества Райыма-миллионера. В Финполе работает его родной брат
Райымбек Матраимовдун мүлкү текшерилет
Глава таможни о Райымбеке Матраимове: Опытный работник, прослуживший 20 лет
Райымбека Матраимова требуют восстановить в должности. Правительство не против
Не соответствует. Почему уволили Райымбека Матраимова
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Популярные новости
Я&nbsp;что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
В&nbsp;Бишкеке снесли кафе &laquo;Золотая бочка&raquo; и&nbsp;&laquo;Съезд PUB&raquo; В Бишкеке снесли кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB»
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
Бизнес
Санитарно-экологическая обстановка на&nbsp;Джеруе в&nbsp;норме Санитарно-экологическая обстановка на Джеруе в норме
Новый магазин O!Store в&nbsp;селе Барскоон ждет своих покупателей Новый магазин O!Store в селе Барскоон ждет своих покупателей
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!