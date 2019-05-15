Уволенного экс-начальника УВД Джалал-Абадской области назначили в МВД

Акылбек Мамасейитов назначен начальником третьего управления Службы криминальной милиции МВД — начальником ГУБОП. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что соответствующий приказ подписан сегодня.

«Акылбека Мамасейитова сегодня представили личному составу. Он выиграл судебный процесс по незаконному увольнению», — сообщили редакции.

Напомним, Акылбек Мамасейитов ранее занимал должность начальника УВД Джалал-Абадской области. Его уволили после беспорядков на месторождении в Тогуз-Тороузском районе. Посчитав незаконным свое увольнение, Акылбек Мамасейитов подал на МВД в суд.