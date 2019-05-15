Экс-начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом сообщила заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сегодня он получил повестку, где указано, что он должен явиться в 15.00 в качестве свидетеля.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.