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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (95)

Дамир Мусакеев: Ареста и СИЗО не боюсь

Экс-начальник Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев прокомментировал уголовное дело, возбужденное по факту незаконного распределения служебного жилья среди своих сотрудников.

По словам бывшего главы «девятки», он не боится ареста и считает это дело таким же политическим, как и дело о незаконном обогащении.

«Я не боюсь ареста, СИЗО, потому что это ничего не изменит. Дело о незаконном распределении квартир засекречено. Могу сказать одно — я не распределял его, его распределяла жилищно-бытовая комиссия. Это дело тоже политическое, меня хотят изолировать и оставить Алмазбека Шаршеновича одного. Те, кто получил квартиры, до сих пор состоят на службе», — сказал Дамир Мусакеев.

Ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 годы, незаконно распределял служебные квартиры среди приближенных к нему сотрудников.
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