Беден как мышь. Экс-глава Девятой службы ГКНБ показал журналистам свои владения

Сегодня экс-начальник Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев показал журналистам недвижимость, которая по версии Генеральной прокуратуры является его собственностью и оформлена на родственников.

Читайте по теме Дамир Мусакеев назвал свое уголовное преследование политическим

В ходе пресс-тура бывший глава управления по обеспечению госохраны показал четыре объекта, два из которых еще не построены.

Дамир Мусакеев пояснил, что в его семье помимо него есть еще трое братьев, родители имеют небольшое хозяйство.

«Участки в Маевке и Новопавловке оформлены на отца. Один участок он приобрел в 2006 году, второй в феврале 2010-го», — рассказал Дамир Мусакеев.

Участок в селе Маевка обошелся отцу Дамира Мусакеева в 25 тысяч сомов. Официально оформить его удалось после трансформации в 2011 году.

А вот землю в селе Новопавловка родители бывшего главы «девятки» приобрели за 112 тысяч сомов.

На обоих участках недостроенные дома.

«Вот дом, который по версии следствия стоит около двух миллионов сомов. Кто его купит за такие деньги? Здесь нет ни коммуникаций, ни условий. Дом построен из б/у кирпича и глины. Я участвовал в его строительстве в свободное от работы время», — рассказал Дамир Мусакеев, показывая дом в Маевке.

Следующая остановка — село Новопавловка Сокулукского района.

Здесь Дамир Мусакеев показал участок в четыре сотки. На нем тоже недостроенный дом.

Участок, стены и опять никаких условий для проживания. Даже забор не успели поставить.

«Этот участок тоже купил отец. Тут мы тоже строили дом сами. Он кирпичный. С самого начала даже света не было», — сказал Дамир Мусакеев.

Третий участок семьи Мусакеевых находится в селе Ак-Ордо. Его также приобрел отец бывшего главы Девятой службы.

«Чтобы купить этот участок, я продал свой Volkswagen. На этом участке дом строит мой брат», — сказал Дамир Мусакеев.

Брата, по словам бывшего начальника «девятки», уволили из Погранслужбы после того, как он покинул должность в ГКНБ.

Квартира по улице Кен-Сууйской принадлежит брату Дамира Мусакеева.

«Здание дома ранее принадлежало заводу. Потом частная компания приобрела его и переделала в многоквартирный дом. Сейчас в квартире живёт брат с семьей. Они взяли квартиру под ипотеку. Недвижимость оформлена на моего отца», — пояснил Дамир Мусакеев.

Во время презентации имущества бывший глава госохраны заявил, что открыто показал недвижимость, которая принадлежит членам его семьи.

Он отметил, что теперь свое имущество должны показать другие чиновники. В частности, он передал эстафету бывшему заместителю председателя Государственной таможенной службы Райымбеку Матраимову.

Сам Дамир Мусакеев живет в ведомственной квартире. Служебное жилье ему выдали в 2016 году.

«Служебное жилье выдают на три года сотрудникам ГКНБ. По истечению этого времени ведомство продоливает срок. Я получил квартиру уже на пенсии. Так как ее уже отремонтировали, мы заехали только с мебелью и вещами. Если ее отберут — будет юридически неправильно», — отметил Дамир Мусакеев.

Экс-замглавы ГКНБ заявил, что уверен в своей правоте и хочет справедливости.

«Если следствие знает, где мои миллионы, пусть найдут. Если я замешан в каких-то коррупционных делах, пусть покажут их. Если я у кого-то взял деньги, пусть покажут, кто мне их дал. Если меня закроют, я не боюсь. Виновен ли я или нет, их интересовать не будет. Это будет приказ сверху», — подытожил Дамир Мусакеев.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.