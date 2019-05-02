Добыча урана на Иссык-Куле. Закон о биосферной зоне не нарушен

Закон о биосферной зоне озера Иссык-Куль из-за разведки урана на месторождении Таш-Булак не нарушен. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, Кызыл-Омпольская группа урановых месторождений находится в зоне санации биосферной территории Иссык-Куль. То же касается и Кумтора. Законом запрещены геологоразведка и разработка в ядерной зоне.

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При этом на заседании Жогорку Кенеша стало известно, что на сегодня выданы четыре лицензии на разведку урана в Иссык-Кульской области.

Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили.