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Общество

Мэрия вновь объявила конкурс на реорганизацию парка имени Чингиза Айтматова

В Бишкеке объявлен повторный открытый конкурс на лучший проект по реорганизации парка Чингиза Айтматова (Дубовый парк). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Конкурс по реорганизации парка Айтматова не состоялся
По ее данным, в предыдущий раз конкурс признан несостоявшимся. Жюри посчитало, что в представленных заявках не было «концептуально обоснованных работ по реорганизации парка и мест к установке памятника. По скульптурной части проектов отсутствовал уникальный — не повторяющийся где-либо образ писателя, с отображением масштаба его личности».

Поэтому решение о проведении повторного конкурса членами жюри принято единогласно. Он состоится с 22 апреля по 24 июня.

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В мэрии отметили, что основная цель конкурса — реорганизация парка, создание комфортной городской зоны отдыха и определение места к установке памятника Чингизу Айтматову в целях популяризации идей, духовности произведений великого писателя.

Победители получат денежные призы от мэрии Бишкека, авторов лучших работ наградят памятными дипломами.

Проекты должны быть представлены в конкурсную комиссию не позднее 17.30 24 июня в Бишкекглавархитектуру (Бишкек, улица Чокморова № 185). С программой конкурса можно ознакомиться на сайтах мэрии и Бишекглавархитектуры.
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