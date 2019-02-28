Юрист телеканала «Апрель» сравнил иски оппозиционеров с исками Атамбаева

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривают иск бывших депутата парламента Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

Адвокат телеканала «Апрель» заявил, что ответчики не понимают, почему они должны просить прощения у истцов.

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«Источником информации выступает Алмазбек Атамбаев. Журналист Канат Каниметов не спрашивал у него отдельно по каждому из истцов. Он лишь спросил о курултае. Атамбаев сам перешел на тему Дуйшебаева, Бекназарова и Келдибекова. Истцы говорят, чтобы мы просили прощения у них. Но нужно ли им такое прощение? Ведь это не канал перешел на личности», — сказал юрист.

Представитель телеканала добавил, что ответчики готовы принять любое решение суда.

«Истцы говорят, что уважают свободу слова. Между тем заявляют о том, чтобы канал наказали по всей строгости. Два года назад Алмазбек Атамбаев также подавал иск в суд к журналистам «Азаттыка» и Zanoza. Вы тогда его осуждали, а сегодня подали иск в суд на такую же сумму», — отметил представитель телеканала.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.