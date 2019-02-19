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Общество

Что на самом деле подарили акиму Свердловского района Бишкека, рассказал он сам

Акима Свердловского района Бишкека Мурата Осмонова коробит, когда ему предлагают деньги. Об этом он заявил на экстренном совещании с директорами школ района.

Ранее пользователь Facebook Алишер Ташматов заявил, что со школ района собрали деньги на подарок новому акиму — планшет.

Чиновник поблагодарил его за предоставленную информацию и отметил, что врачи и учителя представляют интеллигенцию города, это грамотные, умные люди.

Мне было не по себе, когда сказали, что собирали денежные средства. Я не приемлю такие подарки. Я самодостаточный человек, меня коробит и унижает, когда мне предлагают деньги.

Мурат Осмонов
Директора школ подарили Мурату Осмонову не планшет, а деревянный органайзер за 5,5 тысячи сомов. Его приняли на баланс районной администрации, составлен акт приема-передачи. Чиновник представил кассовый чек и уведомление.

«Мне нужны не подарки, а наша совместная работа. Мы не должны делать из муниципальной службы службу обычаев и традиций», — подчеркнул Мурат Осмонов.
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