Что на самом деле подарили акиму Свердловского района Бишкека, рассказал он сам

Акима Свердловского района Бишкека Мурата Осмонова коробит, когда ему предлагают деньги. Об этом он заявил на экстренном совещании с директорами школ района.

Ранее пользователь Facebook Алишер Ташматов заявил, что со школ района собрали деньги на подарок новому акиму — планшет.

Чиновник поблагодарил его за предоставленную информацию и отметил, что врачи и учителя представляют интеллигенцию города, это грамотные, умные люди.

Мне было не по себе, когда сказали, что собирали денежные средства. Я не приемлю такие подарки. Я самодостаточный человек, меня коробит и унижает, когда мне предлагают деньги. Мурат Осмонов

Директора школ подарили Мурату Осмонову не планшет, а деревянный органайзер за 5,5 тысячи сомов. Его приняли на баланс районной администрации, составлен акт приема-передачи. Чиновник представил кассовый чек и уведомление.

«Мне нужны не подарки, а наша совместная работа. Мы не должны делать из муниципальной службы службу обычаев и традиций», — подчеркнул Мурат Осмонов.