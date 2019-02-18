Выборы главы ОТРК. Из 22 кандидатов прошли 19 человек

Наблюдательный совет ОТРК вскрыл заявки от 22 кандидатов на должность главы корпорации. По итогам на собеседование будут приглашены 19 человек. Об этом 24.kg сообщил член НС Игорь Шестаков.

По его словам, трое отсеяны, потому что не прислали свое видение развития ОТРК, а это обязательное условие. Вопросы у НС вызвали еще 10 претендентов. У них не имелось гарантийных писем, что они не состоят в общественно-политических и религиозных организациях. «Мнения разделились. В итоге мы пришли к консенсусу, чтобы таких участников пропустить в следующий тур», — сказал Игорь Шестаков.

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Известно, что среди кандидатов нынешний глава компании Илим Карыпбеков, руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибрагим уулу Нуракун, сотрудник «Азаттыка» Каарманбек Кулуев и правозащитник Адиль Турдукулов. После изучения документов участников члены наблюдательного совета проведут индивидуальное собеседование, далее каждый конкурсант представит программу развития телерадиокорпорации.

В НС ОТРК 15 человек, то есть фаворит гонки должен получить не менее 10 голосов. Если никто из конкурсантов не побеждает, в течение месяца совет объявляет новый набор.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности ОТРК.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.