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Общество

Выборы глав ОТРК. Заявки подали 22 кандидата, прием завершен

В секретариат наблюдательного совета поступило 22 заявки от претендентов на пост генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации. Об этом 24.kg сообщили в НС ОТРК.

Началось вскрытие документов. Известно, что среди кандидатов нынешний глава компании Илим Карыпбеков, руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибрагим уулу Нуракун, сотрудник «Азаттыка» Каарманбек Кулуев и правозащитник Адиль Турдукулов. Конкурс пройдет в несколько этапов.

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После изучения документов участников члены наблюдательного совета проведут индивидуальное собеседование, далее каждый конкурсант представит программу развития телерадиокорпорации.

В НС ОТРК 15 человек, то есть фаворит гонки должен получить не менее 10 голосов. Если никто из конкурсантов не побеждает, в течение месяца совет объявляет новый набор.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности ОТРК.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.
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