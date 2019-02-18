Выборы главы ОТРК. Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша тоже баллотируется

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу баллотируется на пост гендиректора ОТРК. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

По его словам, он решил подать заявку на участие в открытом конкурсе на замещение вакантной должности главы ОТРК.

«После отказа от своих слов одного мною уважаемого человека, подумав пару дней, решил тоже участвовать в конкурсе, так как мы, простые журналисты, не можем безразлично относиться к судьбе ОТРК. Коллективу канала в случае победы в конкурсе не обещаю повышения заработной платы и не могу сказать, что мы станем демократичными. Потому что по закону ОТРК обязана поддерживать государственную политику», — написал Ибраим Нуракун уулу.

Напомним, по последним данным, на пост главы ОТРК претендуют пять человек. Заявки на конкурс вскроют сегодня вечером.