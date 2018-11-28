Пилотный проект по созданию туристической милиции запустят в Бишкеке

На первом этапе проект по созданию в Кыргызстане туристической милиции запустят в Бишкеке. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, решение министра уже есть. Сейчас ведутся переговоры с мэрией столицы о запуске проекта. Предварительно есть договоренность о выделении штата из 62 человек.

«Но нам еще нужно проверить образование кандидатов в этот отдел, их знание иностранных языков. Мы проведем конкурс. Даст бог, к весне 2019 года туристическая милиция заработает», — подчеркнул Курсан Асанов.