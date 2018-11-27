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Общество

Проверю лично! Министр культуры о скандале в цирке

Министр культуры, информации и печати Азамат Жаманкулов рассказал 24.kg, как он собирается разрешать конфликтную ситуацию, которая сложилась в Кыргызском государственном цирке имени А.Изибаева.

По его словам, в течение последних 20 дней ему поступают жалобы от разных групп цирка. 

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Все заявители указывают на грубые нарушения, коррупцию, кумавство и неуважение к закону, которое проявляет директор цирка Курмангазы Исанаев.

«Я собираю все эти жалобы, провожу собственный мониторинг. Плюс ко всему, имеются отчеты Генеральной прокуратуры и Счетной палаты о проводимых проверках в цирке и о выявленных нарушениях. В конце недели, вероятней всего, в пятницу, я сам поеду в цирк и выясню на месте, что там происходит. Пока мне сложно давать какую-то оценку»,  сказал Азамат Жаманкулов. 

Решение приму после собственной инспекции. В некоторых жалобах, кстати, много ложной информации. Поэтому, все надо проверить тщательно.

Азамат Жаманкулов

Отметим, скандал вокруг цирка длится уже почти месяц. Артисты открыто заявляют недовольство многолетним руководством нынешнего директора и его заместителя. Также они обеспокоены тем, что главный бухгалтер цирка ранее судима за финансовые растраты. Творческая группа предложила своего кандидата на должность директора  знаменитую артистку, представителя цирковой династии, серебряного призера III Всемирных игр кочевников, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, Европы 32-летнюю Аиду Акматову.

Сам Курмангазы Исанаев, отвечая на обвинения бывших сотрудников цирка, сказал, что никаких законов не нарушал. Наоборот, до его прихода цирк хотели превратить в ОсОО, а он не позволил. Директор цирка пообещал, что если депутатская комиссия найдет нарушения, он уйдет в отставку.
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