Проверю лично! Министр культуры о скандале в цирке

Министр культуры, информации и печати Азамат Жаманкулов рассказал 24.kg, как он собирается разрешать конфликтную ситуацию, которая сложилась в Кыргызском государственном цирке имени А.Изибаева.

По его словам, в течение последних 20 дней ему поступают жалобы от разных групп цирка.

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Все заявители указывают на грубые нарушения, коррупцию, кумавство и неуважение к закону, которое проявляет директор цирка Курмангазы Исанаев.

«Я собираю все эти жалобы, провожу собственный мониторинг. Плюс ко всему, имеются отчеты Генеральной прокуратуры и Счетной палаты о проводимых проверках в цирке и о выявленных нарушениях. В конце недели, вероятней всего, в пятницу, я сам поеду в цирк и выясню на месте, что там происходит. Пока мне сложно давать какую-то оценку», — сказал Азамат Жаманкулов.

Решение приму после собственной инспекции. В некоторых жалобах, кстати, много ложной информации. Поэтому, все надо проверить тщательно. Азамат Жаманкулов

Отметим, скандал вокруг цирка длится уже почти месяц. Артисты открыто заявляют недовольство многолетним руководством нынешнего директора и его заместителя. Также они обеспокоены тем, что главный бухгалтер цирка ранее судима за финансовые растраты. Творческая группа предложила своего кандидата на должность директора — знаменитую артистку, представителя цирковой династии, серебряного призера III Всемирных игр кочевников, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, Европы 32-летнюю Аиду Акматову.

Сам Курмангазы Исанаев, отвечая на обвинения бывших сотрудников цирка, сказал, что никаких законов не нарушал. Наоборот, до его прихода цирк хотели превратить в ОсОО, а он не позволил. Директор цирка пообещал, что если депутатская комиссия найдет нарушения, он уйдет в отставку.