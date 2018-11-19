Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 ноября будет безоблачно. Температура воздуха днем ожидается до +8 градусов. День уменьшился до 9 часов 37 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (отрезки улиц Арстанбап, Кок-Жайык, Достоевского, Кок-Жангак, Кулмурзаева, Молдокулова, Куйручук , Санжыра, Ахунбаева), «Ак-Ордо», отрезки улиц Учкурганской, Манаса, Джамбула, Тоголока Молдо, переулок Офицерский;

9.30-14.00 — отрезки улиц Андижанской, Коллекторной;

9.30-17.00 — отрезки улиц Адырской, Наманганской;

9.00-17.00 — 11-й микрорайон, 15-17, отрезки улиц Тулебердиева, Кокчетавской, М.Ганди, переулок Караванский;

9.00-18.00 — жилмассив «Киргизия» (отрезки улиц Кожомкулова, Абдрахманова).

Памятные даты

День артиллерии Кыргызской Республики

День артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Этому роду войск в том контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов отмечены учреждением праздника.

Международный мужской день

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Всемирный день туалета

Фото 24.kg. Туалет в ущелье Кырчын во время проведения ВИК-2018

Впервые его отметили 19 ноября 2002 года. Это один из самых оригинальных и, по сложившейся традиции, веселых праздников.

Около 40 процентов населения планеты не имеют возможности справлять свои естественные потребности в специально отведенных для этого местах из-за отсутствия таковых.

В 2013-м Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Николай Ананьев

Фото из интернета. Николай Ананьев

Родился 19 ноября 1912 года в селе Сазоновка (ныне Ананьево) в крестьянской семье. Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, красноармеец, Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина.

В 1941 году Николая Ананьева призвали в Красную Армию и отправили на фронт. Шестнадцатого ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, было уничтожено 18 вражеских танков.

Подвиг вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

Двадцать первого июля 1942 года Указом Президиума Верховного совета СССР Николаю Ананьеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.

Родился государственный деятель Уларбек Матеев

Фото open.kg. Уларбек Матеев

Родился в 1951 году во Фрунзе. Заслуженный работник промышленности. Область деятельности: управление электромеханическими системами. Его научно-исследовательская деятельность направлена на создание энергосберегающих электроприводов и нетрадиционных энергосистем для условий республики с использованием солнечной, ветровой и других видов энергии.

В 1990 году приглашен в управление делами Совета министров Кыргызской Республики, на пост заместителя заведующего отделом науки и информатики. Работал в аппарате правительства, в должности заведующего отделом социальной сферы, затем отделом промышленности, энергетики и горного дела.

В 1997 году был назначен директором Государственного агентства по энергетике. Семь лет спустя стал вице-премьер-министром страны. На этой должности курировал вопросы социальной сферы, топливно-энергетический сектор и горнорудную промышленность.

Он внес большой вклад в развитие промышленности страны.

Умер 3 июня 2010 года.

Родился тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев

Фото из интернета. Каныбек Осмоналиев

Родился 19 ноября 1953 года в селе Бейшеке Чуйской области. Кыргызский советский тяжелоатлет.

На Олимпиаде-1980 борьба за чемпионский титул сложилась острой: сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым легким из них оказался именно Каныбек Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

Четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике.

Умер ученый Азиз Нарынбаев

Азиз Нарынбаев родился 24 апреля 1924 года в Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953 до октября 1968 года работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968 года назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Он также является редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды ученого получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015 года.

У кого намечается той

Абдыкалык Рустамов

Родился 19 ноября 1964 года в селе Баш-Булак Ошской области. Директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Омар (Жанышов Омурбек)

Родился 19 ноября 1988. Певец.

Куда сходить

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

в Доме кино имени Ч.Айтматова стартует Неделя польского кино;

в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится концерт немецкой музыки.

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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