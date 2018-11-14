Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины

Зять экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Семетей Султанов решил поинтересоваться у мэра Бишкека Азиза Суракматова, почему дороги Бишкека с наступлением морозов превратились в непроезжую часть.

Родственник бывшего главы государства возмущен и просит передать мэру Бишкека, что тот должен оплатить ему ремонт ходовой части автомобиля и установку нового бампера. Семетей Султанов свое послание Азизу Суракматову передал через социальные сети. В восьми строчках сообщения Семетей Султанов сделал 8 ошибок.

12 ноября выпал снег и ударили морозы. Городские власти отрапортовали , что круглосуточно расчищали дороги и посыпали песком и солью улицы.

По данным муниципалитета, израсходовано 573 тонны песка и 49 тонн соли. На борьбу со снегом вышли 43 единицы спецтехники, 20 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела, работают 740 дворников «Тазалыка» и столичных местных территориальных управлений (МТУ). Однако жители города жалуются на снежный накат и гололед на дорогах, утверждая, что городские службы и не думают чистить магистрали Бишкека.