10:18
USD 69.84
EUR 79.50
RUB 1.06
Общество

Поножовщина в Токмаке. Адвокат обвиняемого объяснила, почему он сбежал

Адвокат обвиняемого в покушении на убийство депутата Токмакского горкенеша Тыная Жансейитова Дарина Тезекбаева объяснила, почему ее подзащитный сбежал из страны.

По ее словам, нардеп не верит в торжество правосудия и убежден, что в отношении него исполняют политический заказ, а пострадавший — Талант Жамангулов — просто сводит с ним счеты.

Юрист отметила, что Талант Жамангулов давно конфликтует с семьей Тыная Жансейитова. Адвокат утверждает: все улики сфабриковали, а свидетелей подкупили, поскольку они постоянно меняют показания.

Местонахождение Тыная Жансейитова пока не установлено. По некоторым данным, он покинул страну сразу после инцидента на скотном рынке в Токмаке и объявлен в международный розыск. ЦИК пока не рассматривал вопрос о лишении Тыная Жансейитова депутатского мандата, поскольку нет решения фракции об его исключении и самого заявления разыскиваемого о выходе из СДПК.
Ссылка:
просмотров: 684
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело ребрендинг и&nbsp;представило новое позиционирование ОАО «МАМ» провело ребрендинг и представило новое позиционирование
Полезные команды MegaCom на&nbsp;все случаи Полезные команды MegaCom на все случаи
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
От&nbsp;Telecom до&nbsp;Digital: Как Beeline осуществляет переход в&nbsp;цифровую компанию От Telecom до Digital: Как Beeline осуществляет переход в цифровую компанию