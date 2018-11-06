Поножовщина в Токмаке. Адвокат обвиняемого объяснила, почему он сбежал

Адвокат обвиняемого в покушении на убийство депутата Токмакского горкенеша Тыная Жансейитова Дарина Тезекбаева объяснила, почему ее подзащитный сбежал из страны.

По ее словам, нардеп не верит в торжество правосудия и убежден, что в отношении него исполняют политический заказ, а пострадавший — Талант Жамангулов — просто сводит с ним счеты.

Юрист отметила, что Талант Жамангулов давно конфликтует с семьей Тыная Жансейитова. Адвокат утверждает: все улики сфабриковали, а свидетелей подкупили, поскольку они постоянно меняют показания.

Местонахождение Тыная Жансейитова пока не установлено. По некоторым данным, он покинул страну сразу после инцидента на скотном рынке в Токмаке и объявлен в международный розыск. ЦИК пока не рассматривал вопрос о лишении Тыная Жансейитова депутатского мандата, поскольку нет решения фракции об его исключении и самого заявления разыскиваемого о выходе из СДПК.