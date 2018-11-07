Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

Фото www.litdg.ru. Монумент в память о погибших в ходе трагических событий 1916 года

В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в указе.

День информации и печати Кыргызстана

Фото open.kg

Профессиональный праздник всех работников средств массовой информации, радио и телевидения, полиграфии, издательств, книжной торговли Кыргызстана — День информации и печати — установлен постановлением правительства республики от 1 ноября 1993 года.

В этот день, 7 ноября 1924 года, в Ташкенте вышел в свет первый номер национальной газеты «Эркин Тоо». С лета 1925-го газета начала издаваться в Пишпеке. Как первое издание на кыргызском языке, она внесла огромный вклад в борьбу за ликвидацию безграмотности, сыграла большую роль в проведении просветительской работы, развитии художественной литературы и журналистики.

С 20 августа 1927 года газета переименована в «Кызыл Кыргызстан», позже в «Советтик Кыргызстан», а с 1991 года — в «Кызыл туусу».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Аалы Токомбаев

Фото из интернета. Поэт Аалы Токомбаев

Родился 7 ноября 1904 года. Советский кыргызский писатель и поэт. Народный поэт Киргизии (1945), академик Академии наук Киргизской ССР (1954), Герой Социалистического труда (1974). Один из зачинателей кыргызской литературы.

Первое стихотворение опубликовано 7 ноября 1924 года. Аалы Токомбаев стоял у истоков кыргызской профессиональной литературы. В 1930-е годы он заявил о себе как мастер лирико-романтической прозы. Им написаны повести «Раненое сердце», «Тайна мелодии», «Днестр впадает в глубокое море», завершил работу над поэмой «Своими глазами».

В конце 1950-х заново переработал свой роман в стихах «Перед зарей», ставший одним из крупных произведений современной отечественной литературы.

В 1967 году за этот роман поэт удостоен Государственной премии КиргССР имени Токтогула Сатылганова.

Фото 24.kg. В 1995 году в Бишкеке установили памятник Аалы Токомбаеву

Благодаря Аалы Токомбаеву в литературный обиход вошли различные жанры поэзии: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатира.

Умер 19 июня 1988 года.

Родился академик Курман-Гали Каракеев

Фото из интернета. Курман-Гали Каракеев

Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии этого ученого вышли 4 тома «Истории Киргизской ССР».

Он известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе восьми монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012 года.

Родилась оперная певица Сайра Киизбаева

Фото из интернета. Сайра Киизбаева

Родилась 7 ноября 1917 года в селе Токолдош. Оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог.

Работала на сцене до 1972 года. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Она первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.

Фото www.operaballet.lg.kg. Сцена из оперы «Айчурек», 1954 год

В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Депутат Верховного совета Киргизской ССР пяти созывов.

Умерла 11 октября 1988 года.

Родилась Майрамкан Абылкасымова

Фото из интернета. Майрамкан Абылкасымова

Родилась 7 ноября 1936 года в селе Алмалуу. Народный поэт Киргизской ССР.

Публикуется с 1952 года. Дебютный поэтический сборник (стихи для детей) «Маленьким друзьям» («Кичинекей досторго») вышел в 1961 году. За поэму «Говорит памятник» («Эстелик сүйлөйт», 1962) и сборник «Веру в сердце храню» («Ишеним дайым жүрөктө», 1968) в 1970 году удостоена Премии Ленинского комсомола.

В 1984 году сборник стихотворений «Гүлдөр суу сурайт» («Цветы просят воды») отмечен Государственной премией Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

Многие ее произведения переведены на русский, украинский, казахский, болгарский, монгольский, немецкий, польский, французский языки.

Родился государственный деятель Кыргызстана Насирдин Исанов Фото из интернета. Насирдин Исанов Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР. Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961 годы) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990 годы), в декабре 1990 года становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны. Насирдин Исанов погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года. В честь него названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003 году установлен памятник на бульваре Эркиндик.

Куда сходить Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

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в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка графических работ;

в компании «Дополнительное ADRA-зование» проходят мастер-классы по лепке из глины;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на сольный концерт Алевтины Баталовой «Листопад».

Куда еще можно сходить на это неделе, смотрите в «Афише».

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