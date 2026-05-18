09:23
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Кыргызча

Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик киноборборунун директору болду

Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик киноборбору" мамлекеттик мекемесинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирет.

Жаңы жетекчи мекеменин жамаатына расмий тааныштырылып, ата мекендик кино өндүрүшүн өнүктүрүү, кинопрокат системасын чыңдоо жана улуттук кинону жайылтуу боюнча артыкчылыктуу багыттар белгиленди.

Улукбек Бегалы уулу кино жана телепродукция тармагында көп жылдан бери эмгектенип, продюсер, аткаруучу продюсер жана локациялык менеджер катары бир катар ийгиликтүү долбоорлорго катышкан. Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрү менен биргелешкен эл аралык кинодолбоорлордо иш алып барган.

Анын дайындалышы мамлекеттик киноборбордун ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө, ата мекендик кинопродюсерлерди колдоого жана кыргыз киносун өлкө ичинде жана эл аралык деңгээлде жайылтууга багытталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/374163/
Кароо: 27
Басууга
Теги
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Улан Маматканов минкаб төрагасынын орун басары болуп дайындалды
Улан Маматканов минкаб төрагасынын орун басарынын м.а. болуп дайындалды
Эмгек министринин жаңы орун басары жамаатка тааныштырылды
Эдуард Кубатов Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болду
Эдил Байсалов кызматынан бошотулуп, АКШдагы элчи болуп дайындалды
Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды
Таш-Көмүр шаарына жаңы мэр дайындалды
Аида Чодулова Кыргыз фондулук биржасынын башкы директору болуп дайындалды
Эмил Балтагулов Жалал-Абад филармониясынын директору болуп дайындалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды
КР&nbsp;биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры КР биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры
&laquo;Жүрөктөн жүрөккө&raquo;: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт «Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт
Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу
18-май, дүйшөмбү
09:15
Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик киноборборунун директору болду Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик кинобор...
09:01
Бишкекте кайрадан жаан жаашы күтүлөт. 18-20-майга карата аба ырайы
08:47
Ак жол сага абитуриент! ЖРТнын биринчи этабы башталды
08:30
Бүгүн Сулайман-Тоо музейинде Эл аралык музейлер күнү өзгөчө белгиленет
08:03
Бишкек жана Чолпон-Ата шаарларында Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Программа
15-май, жума
17:30
16-майда күтүлгөн аба ырайы
16:12
Жапаров менен Мирзиёев эки өлкөнүн союздаштыгын чыңдоо маселелерин талкуулашты
15:17
«Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт