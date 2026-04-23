Улан Маматканов минкаб төрагасынын орун басары болуп дайындалды

Маматканов Улан Эркинович мурда жүктөлгөн милдетин аткаруудан бошотулуп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалды.

Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду.

Маалымкат: Улан Маматканов 44 жашта. Ал Ош облусунун Кара-Суу районуна караштуу Мады айылында туулган. 2004-жылы Ош мамлекеттик университетин «мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» адистиги боюнча аяктаган, кийинчерээк Президентке караштуу Башкаруу академиясында билим алган.

Эмгек жолун 2005-жылы Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде баштаган. Вице-премьер-министрдин жардамчысы болуп иштеген, Эмгек министрлигинде жана Өкмөт аппаратында ар кандай кызматтарды аркалаган. Ар кайсы жылдары Президенттин аппаратында эксперт болуп эмгектенип, социалдык өнүктүрүү бөлүмүн жетектеген.

2021-жылдан бери Социалдык фонддун төрагасынын орун басары кызматын ээлеп келген.

 Эскерте кетсек, 9-апрелде мамлекет башчысы Садыр Жапаров Эдил Байсаловду Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси кызматына дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон.
