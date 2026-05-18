09:23
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Кыргызча

Ак жол сага абитуриент! ЖРТнын биринчи этабы башталды

Кыргызстанда абитуриенттер үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТ) биринчи этабы башталды. Жогорку окуу жайга тапшырууну каалагандардын билим деңгээлин аныктоого багытталган жараян 23-майга чейин уланат.

Ар бир катышуучу үч күндүк сынактан өтүшү керек болот. Биринчи этапка катталгандардын күндөрү — 17, 18 жана 19-май, ал эми экинчи этап 21, 22 жана 23-май күндөрү өтөт.

Биринчи күнү математика, текстти окуу жана түшүнүү, практикалык грамматика. Экинчи күнү мамлекеттик (кыргыз) тили боюнча тест (баарына милдеттүү) + тилдер боюнча предметтик тесттер (кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты). Ал эми үчүнчү күнү болсо предметтик тесттер (химия, биология, физика, математика, тарых, англис тили).

Жогорку окуу жайлар абитуриент кабыл алууда ЖРТда топтогон баллына карашат. Эң мыктыларына жеңилдиктер берилет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/374161/
Кароо: 72
Басууга
Теги
Колледждерге кабыл алуу ЖРТнын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт
Жалпы республикалык тестирлөө: Кошумча каттоо 16-20-майда өтөт
ЖРТ май айында өтөт. Тестирлөөгө 65 миңге жакын бүтүрүүчү катышат
Жалпы республикалык тестирлөөгө 61 миң 412 адам катталды
ЖРТга даярдануу үчүн «Булак» тиркемеге 61 миңден ашык окуучу катталган
ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
«Булак» акысыз мобилдик тиркемеси ЖРТга даярданууга жардам берет
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
ЖРТга каттоо башталды: Быйыл кабыл алуу босоголору көтөрүлбөйт
Кышкы Жалпы республикалык тестирлөөгө 849 абитуриент катышты
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды
КР&nbsp;биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры КР биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры
&laquo;Жүрөктөн жүрөккө&raquo;: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт «Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт
Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу
18-май, дүйшөмбү
09:15
Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик киноборборунун директору болду Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик кинобор...
09:01
Бишкекте кайрадан жаан жаашы күтүлөт. 18-20-майга карата аба ырайы
08:47
Ак жол сага абитуриент! ЖРТнын биринчи этабы башталды
08:30
Бүгүн Сулайман-Тоо музейинде Эл аралык музейлер күнү өзгөчө белгиленет
08:03
Бишкек жана Чолпон-Ата шаарларында Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Программа
15-май, жума
17:30
16-майда күтүлгөн аба ырайы
16:12
Жапаров менен Мирзиёев эки өлкөнүн союздаштыгын чыңдоо маселелерин талкуулашты
15:17
«Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт