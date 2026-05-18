Конор Макгрегор октагонго кайтып келет: Макс Холлоуэй менен беттешет

Легендарлуу ирландиялык мушкер Конор Макгрегор карьерасын кайрадан жандандырды. Ал Лас-Вегаста өтүүчү UFC 329 турниринде Макс Холлоуэй менен беттешет. Бул тууралуу промоушендин президенти Дана Уайт расмий түрдө билдирди.
Эки салмак ченинде UFCнин мурдагы чемпиону Конор Макгрегор узак тыныгуудан соң, 11-июлда жеңил салмактын эң күчтүү мушкерлеринин бири Макс Холлоуэйге каршы чыгат. Бул беттеш Лас-Вегастагы «T-Mobile Arena» стадионунда өтүүчү UFC 329 мелдешинин борбордук окуясы болмокчу.
37 жаштагы ирландиялык үчүн бул жөн гана кайтып келүү эмес, бул бардык суроолорго кайрадан жооп берүү мүмкүнчүлүгү. 2013-жылдын август айында бул эки мушкер буга чейин кездешкен. Ал убакта аты чыга элек Макгрегор UFCдеги жолун жаңыдан гана баштап жаткан жана биринчи раундда тизесинин кайчылаш байламталарын айрып алганына карабастан, Холлоуэйди калыстардын бир добуштан берген чечими менен жеңип алган.
Ошондон бери спортчулардын карьерасы такыр башка деңгээлде өнүктү. Эгерде Макгрегор UFCнин эки чемпиондук титулун жеңип, ММА тарыхындагы эң ири жылдыздардын бирине айланып, атактуулуктун тукулуна чыга алган болсо, ал эми Холлоуэй катарынан 13 жеңишке жетишип, жарым жеңил салмактын легендаларынын катарынан орун алды.
Конор Макгрегор менен Макс Холлоуэйдин ортосундагы беттеш жарым орто салмакта — 77,1 килограммга чейинки салмак ченинде өтөт.