09:23
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Кыргызча

Конор Макгрегор октагонго кайтып келет: Макс Холлоуэй менен беттешет

Фото Интернеттен алынды. Конор Макгрегор октагонго кайтып келет

Легендарлуу ирландиялык мушкер Конор Макгрегор карьерасын кайрадан жандандырды. Ал Лас-Вегаста өтүүчү UFC 329 турниринде Макс Холлоуэй менен беттешет. Бул тууралуу промоушендин президенти Дана Уайт расмий түрдө билдирди.

Эки салмак ченинде UFCнин мурдагы чемпиону Конор Макгрегор узак тыныгуудан соң, 11-июлда жеңил салмактын эң күчтүү мушкерлеринин бири Макс Холлоуэйге каршы чыгат. Бул беттеш Лас-Вегастагы «T-Mobile Arena» стадионунда өтүүчү UFC 329 мелдешинин борбордук окуясы болмокчу.

37 жаштагы ирландиялык үчүн бул жөн гана кайтып келүү эмес, бул бардык суроолорго кайрадан жооп берүү мүмкүнчүлүгү. 2013-жылдын август айында бул эки мушкер буга чейин кездешкен. Ал убакта аты чыга элек Макгрегор UFCдеги жолун жаңыдан гана баштап жаткан жана биринчи раундда тизесинин кайчылаш байламталарын айрып алганына карабастан, Холлоуэйди калыстардын бир добуштан берген чечими менен жеңип алган.

Ошондон бери спортчулардын карьерасы такыр башка деңгээлде өнүктү. Эгерде Макгрегор UFCнин эки чемпиондук титулун жеңип, ММА тарыхындагы эң ири жылдыздардын бирине айланып, атактуулуктун тукулуна чыга алган болсо, ал эми Холлоуэй катарынан 13 жеңишке жетишип, жарым жеңил салмактын легендаларынын катарынан орун алды.

Конор Макгрегор менен Макс Холлоуэйдин ортосундагы беттеш жарым орто салмакта — 77,1 килограммга чейинки салмак ченинде өтөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/374151/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Дүйнө чемпионаты — 2026: АКШда кыргыз күйөрмандары үчүн иш-чаралар уюштурулат
Дүйнө чемпионаты −2026: Командалардын курамы качан белгилүү болот?
Ысык-Көлдө алгачкы жолу парус спорту боюнча Борбор Азия чемпионаты өтөт
«Реалдын» президенти Флорентино Перес чукул кайрылуу жасады. Эмнелерди айтты?
Криштиану Роналдунун уулу карьерасын Европада улантышы мүмкүн
«Барселона» «Реалды» жеңип, Испания чемпиону болду
Дүйнө чемпионаты — 2026: ФИФА үч ачылыш аземин өткөрөт
Дүйнө чемпионаты — 2026: Лионель Месси башкы фавориттерин атады
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеш жыйынтыкталды
Олимпиада байгесинин ээси Жоламан Шаршенбеков ден соолугу тууралуу айтып берди
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды
КР&nbsp;биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры КР биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры
&laquo;Жүрөктөн жүрөккө&raquo;: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт «Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт
Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу
18-май, дүйшөмбү
09:15
Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик киноборборунун директору болду Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик кинобор...
09:01
Бишкекте кайрадан жаан жаашы күтүлөт. 18-20-майга карата аба ырайы
08:47
Ак жол сага абитуриент! ЖРТнын биринчи этабы башталды
08:30
Бүгүн Сулайман-Тоо музейинде Эл аралык музейлер күнү өзгөчө белгиленет
08:03
Бишкек жана Чолпон-Ата шаарларында Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Программа
15-май, жума
17:30
16-майда күтүлгөн аба ырайы
16:12
Жапаров менен Мирзиёев эки өлкөнүн союздаштыгын чыңдоо маселелерин талкуулашты
15:17
«Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт