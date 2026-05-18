09:23
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Кыргызча

Бишкекте кайрадан жаан жаашы күтүлөт. 18-20-майга карата аба ырайы

Бишкекте кайрадан жаан жаашы күтүлүүдө. Синоптиктер ушундай алдын ала божомолду беришүүдө.

18-майда күн ала булуттуу болот. Түнкүсүн абанын температурасы +12 градуска чейин, күндүз +29 градуска чейин көтөрүлөт.

19-майда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт жана +14 градус жылуу болот. Күндүз күн күркүрөп, жаан жаашы күтүлөт, ал эми термометрдин көрсөткүчү +26 градуска чейин жогорулайт.

20-майда дагы жаан-чачындуу болот. Түнкүсүн аба ырайы жылуу болуп, +13 градуска чейин жетсе, күндүз +26 градус болушу божомолдонууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/374154/
Кароо: 46
Басууга
Теги
16-майда күтүлгөн аба ырайы
15-майга карата аба ырайы
14-майга карата аба ырайы
13-майга карата аба ырайы
12-майга карата аба ырайы
Бишкекте апта башында күн күркүрөп, жаан жаайт. 11-13-майга карата аба ырайы
9-майга карата аба ырайы
8-майга карата аба ырайы
7-майга карата аба ырайы
Бишкектиктерди жума башында эмне күтөт? 4 −6-майга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды
КР&nbsp;биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры КР биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры
&laquo;Жүрөктөн жүрөккө&raquo;: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт «Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт
Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу
18-май, дүйшөмбү
09:15
Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик киноборборунун директору болду Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик кинобор...
09:01
Бишкекте кайрадан жаан жаашы күтүлөт. 18-20-майга карата аба ырайы
08:47
Ак жол сага абитуриент! ЖРТнын биринчи этабы башталды
08:30
Бүгүн Сулайман-Тоо музейинде Эл аралык музейлер күнү өзгөчө белгиленет
08:03
Бишкек жана Чолпон-Ата шаарларында Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Программа
15-май, жума
17:30
16-майда күтүлгөн аба ырайы
16:12
Жапаров менен Мирзиёев эки өлкөнүн союздаштыгын чыңдоо маселелерин талкуулашты
15:17
«Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт