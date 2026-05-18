Бишкек жана Чолпон-Ата шаарларында Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Программа

Кыргызстанда 17-майдан 22-майга чейин Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, иш-чараларга Тажикстандын 94 адамдан турган расмий жана чыгармачыл делегациясы катышат.
Эки элдин ортосундагы маданий байланыштарды чыңдоого жана достук мамилелерди тереңдетүүгө багытталган Маданият күндөрүнүн алкагында концерттик программалар, көркөм сүрөт көргөзмөлөрү, илимий-адабий жолугушуулар жана көркөм тасмалардын көрсөтүүлөрү пландаштырылган.
Программанын негизги иш-чаралары төмөнкүдөй пландалган:
18-май
10:00 — «Турсунзода жана Айтматов: тынчтыктын жана достуктун даңазалоочулары» аттуу илимий-адабий жолугушуу
16:00 — «Өмүр керемет» тасмасынын көрсөтүлүшү
19-май
10:00 — Сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы
14:00 — «Рустам тууралуу баян» тасмасынын көрсөтүлүшү
18:30 — Тажикстан Республикасынын Маданият күндөрүнүн салтанаттуу ачылыш аземи
20-май
14:00 — «Чындык издеп» тасмасынын көрсөтүлүшү
21-май
18:00 — Тажикстан Республикасынын Маданият күндөрүнүн жабылуу аземи
Бул маданий иш-чаралар Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы маданий диалогду кеңейтүүгө, чыгармачыл кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана эки элдин достугун бекемдөөгө өбөлгө түзөт.