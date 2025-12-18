Орусиядан он беш кыргызстандык жаран мекенине кайтарылат

Орусия Федерациясы жакынкы күндөрү убактылуу кармоочу жайларда кармалып турган 15 кыргыз жаранын мекенине кайтарат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирди.
Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлери Россиянын Ички иштер министрлигинин Екатеринбург шаары боюнча башкармалыгынын Чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборуна барышты. Борбордо учурда Кыргызстандын 40 жараны кармалып турат. Консулдуктун кызматкерлери алар менен жолугуп, юридикалык кеңештерди беришти.
Кармалган жарандардын ичинен 15и жакынкы арада аба каттамдары аркылуу Кыргызстанга жөнөтүлөт.
Башкы консулдукка «Асбестовский» бөлүмүндө кармалып турган жарандардан да кайрылуу түшкөн. Текшерүү учурунда ал жерде дагы 8 кыргызстандык бар экени аныкталды.