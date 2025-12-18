09:51
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Кыргызча

Орусиядан он беш кыргызстандык жаран мекенине кайтарылат

Орусия Федерациясы жакынкы күндөрү убактылуу кармоочу жайларда кармалып турган 15 кыргыз жаранын мекенине кайтарат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирди.

Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлери Россиянын Ички иштер министрлигинин Екатеринбург шаары боюнча башкармалыгынын Чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборуна барышты. Борбордо учурда Кыргызстандын 40 жараны кармалып турат. Консулдуктун кызматкерлери алар менен жолугуп, юридикалык кеңештерди беришти.

Кармалган жарандардын ичинен 15и жакынкы арада аба каттамдары аркылуу Кыргызстанга жөнөтүлөт.

Башкы консулдукка «Асбестовский» бөлүмүндө кармалып турган жарандардан да кайрылуу түшкөн. Текшерүү учурунда ал жерде дагы 8 кыргызстандык бар экени аныкталды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355043/
Кароо: 65
Басууга
Теги
Орусия искусство университеттерине кыргызстандыктар үчүн 30 квота бөлөт
Былтыр Орусиядан Кыргызстанга келген инвестиция көлөмү 279,3 млн долларга жеткен
Орусияда чет элдиктер акысыз медициналык жардам ала башташат
Кыргызстан менен Орусия Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына бирге даярдык көрүшөт
Орусия кыргызстандыктардын 1,5 млн рубль карыз айлык акыларын төлөдү
Кыргызстандык компаниялардын орусиялык контрагенттерге карызы эки эсеге өстү
2024-жылы Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 27 пайызга өскөн
2025-жылы Орусиянын ЖОЖдоруна кыргызстандык абитуриенттер үчүн 700 квота бөлүндү
Сентябрь айында Орусиядан Кыргызстанга 271,3 миллион доллар которулган
Кыргызстандыктарга жүйөлүү себептерсиз Орусияга баруудан баш тартуу сунушталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
18-декабрь, бейшемби
09:39
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:29
Орусиядан он беш кыргызстандык жаран мекенине кайтарылат
09:15
Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы
08:52
Кыргызстанда курулуш материалдарынын жана жумушчу күчүнүн баасы эки эсеге өстү
08:00
Азия кубогу U-23: Кыргызстан курама командасы катышкан оюндардын ырааттамасы
17-декабрь, шаршемби
17:30
18-декабрга карата аба ырайы
16:27
Быйыл Кыргызстанда 275 миллиард сомдон ашык салык топтолду
16:06
Нурланбек Тургунбек уулу кайрадан Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды
15:50
Жогорку Кеңеште беш парламенттик топ түзүлдү. Алардын курамы жарыяланды
14:21
Жогорку Кеңешинин VIII чакырылышынын биринчи сессиясынын ачылыш аземи өттү