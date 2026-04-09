Орусиянын вице-премьери Алексей Оверчук Кыргызстанга жумушчу сапар менен келди

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөгө иш сапары менен келген Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Оверчук менен жолугушту.

Жолугушуунун жүрүшүндө соода-экономикалык чөйрөдөгү эки тараптуу кызматташуунун жана башка багыттардын кеңири комплекси талкууланды.

Сүйлөшүүлөрдүн алкагында Кыргыз-россия өкмөттөр аралык комиссиясынын алдыдагы жыйынынын маселелери да каралды.

Тараптар эки өлкө үчүн тереңдетилген стратегиялык өнөктөштүк рухунда артыкчылыктуу багыттар боюнча мындан аркы өз ара аракеттенүүнү чыңдоонун маанилүүлүгүн белгилешти.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/369610/
