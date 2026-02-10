15:45
Кыргызстан менен Орусия соода жүгүртүүнү 5 миллиард долларга чейин көбөйтө алат

Кыргызстан менен Орусия эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнү 5 миллиард долларга чейин көбөйтө алат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Кыргызстандагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакунов брифингде билдирди.

Sputnik
Фото Sputnik. Россия Федерациясынын Кыргызстандагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакунов.

Анын айтымында, соода жүгүртүү туруктуу өсүп жатат. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, бул көрсөткүч 2025-жылы 3,1 миллиард доллардан ашат.

«Бизде президенттерибиздин соода жүгүртүүнү 5 миллиард долларга чейин көбөйтүү боюнча тапшырмасын аткарууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бул биринчи кезекте орусиялык инвестицияларды жана жаңы долбоорлорду, өз ара соода көлөмүн көбөйтүүнү жана бизнес ортосундагы кызматташтыкка өтүүнү камтыйт. Баары Кыргызстандын экономикасы канчалык олуттуу жана туруктуу өнүгөөрүнө жараша болот. Темп суктанарлык. Эгерде бардык факторлор дал келсе, биз соода жүгүртүүнү каалаган көрсөткүчкө чейин көбөйтөбүз, андан кийин жаңы көрсөткүчтөр белгиленет», — деди дипломат.
