Олимпиада −2026: Орусиялык спортчулар биринчи медалын жеңип алды

Фото Интернеттен алынды
Орусиялык лыжа тебүүчү Никита Филиппов Италиядагы Олимпиада оюндарында күмүш медалды жеңип алды. Бул орусиялык спортчулардын биринчи медалы болуп калды. 23 жаштагы лыжачы нейтралдуу спортчу катары катышып, лыжа тебүү боюнча альпинизм спринтинде экинчи орунду ээледи. Бул спорт түрү тоого чыгып, андан кийин даярдыксыз ылдый түшүүнү камтыйт.
Филиппов 725 метрлик жарышты 2 мүнөт 35,55 секундда басып өттү. Чемпионду испаниялык Ориол Кардона Колл бир жарым секундага эрте (2 мүнөт 34,03 секунд) багындырды.
Олимпиада оюндары 22-февралга чейин уланат. Мелдешке он үч орусиялык спортчу нейтралдуу спортчулар катары катышууда.