09:46
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Кыргызча

Салык кызматы: Иштебеген компанияларды жоюу тартиби кандай болот?

Кыргызстанда иштебеген компанияларды жоюу процесси кандай жүрөрү тууралуу Салык кызматы маалымат берди.

Мекемеден билдиришкендей, учурда иштебеген юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди мажбурлап каттоодон чыгаруу жана жоюу кампаниясы уланууда. Ишмердүүлүгүн мажбурлап токтотуу тизмесине киргизилген субъекттердин критерийлери такталды.

Мамлекеттик салык кызматы иш жүзүндө ишмердүүлүк жүргүзбөгөн салык төлөөчүлөрдүн жаңыланган тизмесин даярдап, коомчулукка сунуштады. Мыйзамга ылайык, документ расмий жарыялангандан кийин 30 календардык күн өткөн соң, аймактык салык органдары каттоосун жокко чыгаруу процедурасын баштоого укуктуу. Бул чара мамлекеттик реестрди актуалдаштырууга жана номиналдык бизнес-структураларды андан чыгарууга багытталган.

Бир айдын ичинде кредиторлор жана башка кызыкдар тараптар жоюу процессин токтотуу талабы менен Салык кызматына кайрыла алышат.

Эскерте кетсек, тизмеге киргизилген компаниялардын жана жеке ишкерлердин жалпы саны 21 миң 584 салык төлөөчүнү түздү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373747/
Кароо: 82
Басууга
Теги
Бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктайт
Манас шаарындагы базардан миңден ашык куту мыйзамсыз тамеки алынды
Чек арада 12 млн сомдук биологиялык кошулмалардын мыйзамсыз кирүүсү токтотулду
Кыргызстанга 7,6 тонна курманы мыйзамсыз алып кирүү аракети токтотулду
Кыргызстандык ишкерлер 16,8 миллиард сомдук зер буюмдарын мыйзамдаштырды
Салык кызматы эскертет: Тамактануу жайлары ККМ чек берүүгө милдеттүү
Манас шаарында баасы 1 млн сомдон ашкан мыйзамсыз тамеки табылды
Качан төлөө керек? Салык кызматы алдын ала төлөмдөрдүн тартибин түшүндүрдү
1-мартта зер буюмдарын мыйзамдаштыруу мөөнөтү аяктайт
Былтыр салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 391,8 миллиард сом чогултулган
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан УОК башчылыгына 30&nbsp;жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат
&laquo;Түндүк-Түштүк&raquo; унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат «Түндүк-Түштүк» унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат
14-май, бейшемби
09:41
Дональд Трамп мамлекеттик сапар менен Кытайга келди. Эмнелер талкууланат? Дональд Трамп мамлекеттик сапар менен Кытайга келди. Эм...
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Новосибирскте кыргызстандык жарандын сөөгү табылды: ТИМ түшүндүрмө берди
09:02
Салык кызматы: Иштебеген компанияларды жоюу тартиби кандай болот?
08:15
Францияда 79-Канн кинофестивалы ачылды
13-май, шаршемби
17:30
14-майга карата аба ырайы
15:35
Кара-Сууда каналга түшүп кеткен келин үч күндөн бери изделүүдө