10:18
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Кыргызча

Бүгүн Кыргызстан аймагында болжол менен 3,0 баллга жеткен жер титирөө болду

Бүгүн, 25-февралда эртең менен Кыргызстан аймагында болжол менен 3,0 баллга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирди.

Маалыматка ылыйык, жер титирөөлөр саат 5:07де катталган. Жер титирөөнүн очогу өлкөнүн ичинде Кызыл-Тоо айылынан 2 чакырым түндүк-чыгышта, Кайрат айылынан 4 чакырым түштүк-чыгышта, Заргер айылынан 5 чакырым түштүк-чыгышта, Эркин-Тоо айылынан 6 чакырым түндүк-батышта жана Маяк айылынан 6 чакырым түндүк-чыгышта жайгашкан.

Жер титирөөлөр Кайрат, Заргер жана Кызыл-Тоо айылдарында болжол менен 3,0 баллга, ал эми Эркин-Тоо жана Маяк айылдарында 2,5 баллга жеткен.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363455/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Нарында 4 баллга чейин жер титирөө болду, жабыркагандар жок
Түндө Кыргызстандын түштүк тарабында жер титирөө катталды
Кыргызстандын Сейсмология институту эки жер титирөөнү каттады
Кыргызстандын түштүгүндө жер титирөө катталды
Кыргызстандын Нарын облусунда 4 баллга жеткен жер титирөө болду
Кытайдагы жер титирөө, Кыргызстанда сезилди
Кыргызстан боюнча калктуу конуштарда жер титирөө катталды
Эртең менен Кыргызстан боюнча 3 баллдык жер титирөө болду, бирок ал сезилген жок
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Жер титирөө. КР Илимдер академиясы сейсмикалык кызматтын иши жөнүндө отчет берди
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
25-февраль, шаршемби
10:15
UWW уюмунун версиясы: Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандан беш балбан көрсөтүлдү UWW уюмунун версиясы: Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандан...
10:05
Кыргызстанда 2,5 миллиондон ашык адам вирустук гепатитке акысыз текшерүүдөн өттү
09:43
Бүгүн Кыргызстан аймагында болжол менен 3,0 баллга жеткен жер титирөө болду
09:39
Бүгүнкү доллардын курсу
09:00
Бүгүн Албанияда эл аралык рейтингдик мелдеш башталат. Кыргыз балбандар тизмеси
24-февраль, шейшемби
17:30
25-февралга карата аба ырайы
16:40
Бакыт Төрөбаев ээлеген кызматынан бошотулду