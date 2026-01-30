12:04
Кыргызча

Нарында 4 баллга чейин жер титирөө болду, жабыркагандар жок

Бүгүн, 30-январда жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:54тө Нарын облусунда MSK-64 шкаласы боюнча 4,0 баллга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан билдирди.

Сейсмологдордун маалыматы боюнча, жер титирөөлөр аймактын ар кайсы калктуу конуштарында сезилген:

  • Жан-Булак жана Достук райондорунда — 3,5;
  • Куланак жана Миң-Булакта — 3,0;
  • Нарын шаарында — 2,5.

Алдын ала маалымат боюнча, жер титирөө эч кандай зыян келтирген жок жана жабыркагандар болгон жок. Ошондой эле аймактын тургундары инфраструктурага олуттуу зыян келтирилген эмес деп билдиришти.

Эске салсак, Нарын аймагы сейсмикалык жактан активдүү зонада жайгашкан жана ал жерде жер титирөөлөр үзгүлтүксүз катталып турат. Адистердин айтымында, аймактагы сейсмикалык активдүүлүктү көзөмөлдөө уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359911/
