Германиянын канцлери: «Путин менен Зеленскийдин жолугушуусу болбойт»

Германиянын канцлери Фридрих Мерц Орусия менен Украинанын президенттери Владимир Путин менен Владимир Зеленскийдин жолугушуусу болбой турганын айтты. Бул тууралуу ал Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен болгон брифингде айткандыгын YouTube каналында DRM News билдирди.

Reuters
Фото Reuters. Германиянын канцлери Фридрих Мерц

«Президент Дональд Трамп менен президент Путиндин өткөн аптадагы жолугушуусуна карабай, президент Зеленский менен Путиндин жолугушуусу болбойт», -деди Мерц.

Фридрих Мерц украин жаңжалы боюнча мындан аркы сүйлөшүүлөрдө муну эске алуу керектигин кошумчалады.

"Биз биргелешип гана чече ала турган кээ бир милдеттерибиз бар. Тилекке каршы, буга Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжал да кирет. Биз бул маселени бүгүн дагы бир жолу чечишибиз керек жана президент Зеленский менен президент Путиндин жолугушуусу болбой турганы айдан ачык болуп жатат. Бул президент Трамп менен президент Путин өткөн жумада Вашингтондо чогуу болгонубузда макулдашылганына карама-каршы келет",-деди.

Эске салсак, 15-августта Орусия менен АКШнын лидерлери Аляскада жолугушуп, анда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Орусиянын президентинин жардамчысы Юрий Ушаков, ошондой эле АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жана Трамптын атайын чабарманы Стив Виткоффтун катышуусунда Украинадагы кырдаалды үчкө/ үч форматта талкуулашты. Дээрлик үч саатка созулган саммиттен кийин Трамп тараптар келишим боюнча бир пикирге келе албаганын айтып, бирок Украинадагы кырдаал боюнча жылыш бар экенин жарыялады.

18-августта Дональд Трамп Вашингтондо президент Владимир Зеленский жана европалык лидерлер менен жолугуп, 19-августта Путинге телефон чалып, Орусия менен Украинанын мамлекет башчыларынын жолугушуусуна даярдыктарды жарыялаган. Андан кийин Орусия, АКШ жана Украинанын үч тараптуу сүйлөшүүлөрү күтүлүүдө.
