15:45
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Кыргызча

Кыргызстандын туңгуч космонавты Салижан Шарипов Ошто окуучулар менен жолугушту

Кыргызстандын биринчи космонавты, Кыргыз Республикасынын Баатыры Салижан Шарипов түштүк борборго жумушчу сапар менен келип, шаардагы космонавттардын ысымын алып жүргөн Ю. Гагарин жана В. Терешкова атындагы орто мектептердин окуучулары менен жолугушту. Бул тууралуу мэриядан билдирди.

Ардактуу мейманды, дүйнөнүн 372-чи, Россиянын 88-чи, Кыргызстандын туңгуч космонавты Салижан Шариповду мэрдин орун басары Масуда Айдарбекова, Россиянын Ош шаарындагы башкы консулу Роман Свистин, билим берүү тармагынын өкүлдөрү жана окуучулар тосуп алышты.

Иш-чарада Салижан Шарипов балалык кыялы, космосту багындырууга болгон аракеттери, космостук учуулары жана жеткен ийгиликтери менен бөлүшүп, окуучуларга алдыга койгон максаттарына умтулууну сунуштап, кыялдарынын орундалышына тилектештигин билдирди.

12-апрель — Эл аралык авиация жана космонавтика күнүнө карата өткөрүлүп жаткан иш-чаранын алкагында мектеп окуучуларынын космос мейкиндигин чагылдырган макеттери жана өз колдору менен тарткан сүрөттөрү көрсөтүлүп, чакан концерттик программа тартууланды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/370123/
Кароо: 53
Басууга
Теги
Ордолуу Ош шаары гүлгө оронду. 20 миң түп жоогазын ачты
Ош шаарындагы мурдагы көрүстөндүн орду жашыл аймакка айландырылат
Ош улуттук драма театры Бишкекте гастролдук жумалык өткөрөт. Программа
Ош шаарында Мамлекеттик туу күнү белгиленди
Быйыл Ош шаарынын бюджети 1,8 миллиард сомго көбөйөт
Оштогу таңкы рейд: Нурматов көчөсү жол тыгынын азайтуу максатында кеңейтилет
Быйыл Ош шаарында жаңы он мектеп курулат. Тизме
Ош шаарында залкар акын Алишер Навоинин айкели ачылды
Ошто УКМКнын төрагасы жана мэрдин жеке каражаттарына күмбөз жаңыланды
Оштогу мектептерге президенттин атынан 62 интерактивдүү панел тапшырылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды
ЖК&nbsp;өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды ЖК өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды
УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды
ЖК&nbsp;депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды ЖК депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды
13-апрель, дүйшөмбү
15:27
Кыргызстандын туңгуч космонавты Салижан Шарипов Ошто окуучулар менен жолугушту Кыргызстандын туңгуч космонавты Салижан Шарипов Ошто ок...
15:06
Эмгек министринин жаңы орун басары жамаатка тааныштырылды
14:24
Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет
14:05
Чек ара бекетинде өзүн атып алган жоокер каза болду
13:27
Мектепке кабыл алуу. Биринчи класска 50 миңге жакын бала кабыл алынды