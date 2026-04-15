13:11
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Досторкон эрежелерин биле жүрүңүз?

1. Дасторконго биринчи аялдарды, андан кийин эркектерди отургузуу керек. Чакырылган түшкү тамакка же кечки тамакка кечикпей жүрүңүз.

2. Кант өзүнчө идишке кашык менен кошо берилет.

3. Столго бир аз алдыга эңкейип отуруу керек. Отургучтун аркасына толук жөлөнүп отуруңуз.

4. Бир кесим нанды тиштебестен, сындырып алыңыз.

5. Спагетти жегенде бычак колдонбоңуз (вилка жана чоң кашык менен жешет), деңиз азыктары (ракты кол менен алынат, креветкалар вилка менен желет), балык жана пудинг жегенде бычакты колдонууга болбойт (вилка же кашык менен жешет).

6. Май менен зайтун майын кесип же кадимки идиштен тарелкаңызга куюп алышыңыз керек. Ошондой эле нанды бүтүндөй эмес, оозуңузга сала турган гана тилимин сыйпаңыз.

7. Дарбыз кесимдерин дайыма вилка менен жешет.

8. Эч кандай учурда, эгер сиз буга чейин кашык же вилканы колдонсоңуз, столдун үстүнө коюуга болбойт. Сиз дагы эле колдоносузбу же жокпу бирок бир гана табакка коюңуз

9. Тиштердин ортосундагы тамактын калдыктары тиш чукугуч менен чыгарылат, бирок дааратканада гана жасашыңыз керек.

10. Салфетка кийимди кирдеп калбоо үчүн гана эмес, ошондой эле идиш-аяктарды жана көз айнектерди помада же майлуу эрин менен булгабоо үчүн жасалган.

11. Бир стакан шарапты үч манжаңыз менен түбүнөн кармаңыз. Чыныгы шарапчылар ушундай кылышат. Биринчиден, стаканды манжа издериңиз менен сүртпөйсүз, экинчиден, колуңуздун жылуулугунан шараптын температурасы жана даамы өзгөрбөйт.

12. Данектери бар мөмө-жемиштерди ушундайча жеш керек: данкети кашыкка кылдат түкүрүп, анан таштанды тарелкасына салыңыз.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/370422/
Кароо: 88
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды
Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалы өтөт
Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет
15-апрель, шаршемби
12:17
Пайдалуу кеңеш: Досторкон эрежелерин биле жүрүңүз?
11:53
Вашингтондо кыргыз-америкалык саясий консультациялар өттү
11:37
ЖК депутаты Кара-Балтадагы таштанды маселесин чечүүнү суранды
11:29
Токтогул районунда калыбына келтирилген"Бөкөнбай" каналы ишке берилди
10:54
Улан Маматканов минкаб төрагасынын орун басарынын м.а. болуп дайындалды