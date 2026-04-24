Бишкектеги Исакеев көчөсүндө 2 күн газ болбойт

Бишкектин айрым жерлеринде 2 күн газ болбойт. Бул тууралуу «Бишкекгаз» газ кызматы билдирет.
Маалыматка ылайык, орто басымдагы газ өткөргүчүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу 27-28-апрель күндөрү төмөнкү көчөлөр менен чектелген райондо жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт:
Исакеев көчөсүндөгү төмөнкү үйлөр: № 18/1, 18/1а, 18/17, 18/18, 18/11, 2а (14-блок), 2а (15-блок), 18/6, 18/5, 18/4, 18/16, 2а (9-блок), 18 (4-блок), 18/10 (13-блок), 18/8.
«Бишкекгаз» газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерге жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт.