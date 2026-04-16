Пайдалуу кеңеш: Карагат кыямы мээнин саламаттыгын чыңдайт

Карагат кыямы мээнин саламаттыгын чыңдайт. Бул тууралуу Красногорск ооруканасынын дарыгери Екатерина Сысоева «Подмосковие сегодня» онлайн басылмасына билдирди.

Дарыгер кара жана кызыл карагат азыктык баалуулугу боюнча рекордду ээлей турганын белгиледи. Мөмөлөрдө С витамининин жогорку концентрациясы бар: 100 граммда 250 миллиграммга чейин, ошондой эле В, А, Е, К витаминдери жана ар кандай микроэлементтер бар.

Андан тышкары, карагат кыямы антоцианиндерди — мөмөлөргө бай түс берүүчү өсүмдүк пигменттерин камтыйт. Бул пигменттер мээге кирип, нейрондорду сезгенүүдөн коргой алат, мээге кан агымын жакшыртат, нейропластиканы стимулдайт жана деменция коркунучун азайтат.

Дарыгер карагат кыямын көп өлчөмдө жебеш керектигин эскертти. Улгайган адам үчүн бул десерттин бир кашык мээнин жана кан тамырлардын ден соолугун натыйжалуу колдоо үчүн жетиштүү.

Кант диабети жана семирүү менен ооруган адамдар кыям жегенде этият болушу керек. Ал эми гипотониясы бар, баш айланууга жана алсыздыкка жакын бейтаптар бул десертти чай менен кошо ичсе, мээге углеводдор тез жеткирилет, деп жыйынтыктады Сысоева.
https://24.kg/kyrgyzcha/370629/
Пайдалуу кеңеш: Досторкон эрежелерин биле жүрүңүз?
Пайдалуу кеңеш: Жумуртканын негизги коркунучу айтылды
Пайдалуу кеңеш: Ишиңизде ийгиликке жетүүнүн 5 сыры
Пайдалуу кеңеш: Шампунду кантип туура тандоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Балдардын лунатизми жана кантип жардам берүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Килемди кандай тандоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек?
Пайдалуу кеңеш: Суунун организмге кандай таасири бар?
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы &laquo;Кара-Мык&raquo; чек ара бекетине барды Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды
УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды
Быйыл он&nbsp;үч&nbsp;чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет
16-апрель, бейшемби
13:57
Бишкектин Жибек Жолу проспектисинин бир бөлүгү убактылуу жабылды Бишкектин Жибек Жолу проспектисинин бир бөлүгү убактылу...
13:47
Бишкек гүлгө оролот: Шаарга 2 миллиондон ашык гүл отургузулат
13:06
Балыкчы-Тоң жолунда коркунучтуу кырсык болду. Каза болгондор бар
12:49
Пайдалуу кеңеш: Карагат кыямы мээнин саламаттыгын чыңдайт
11:27
Транспорт министрлиги: «Тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жогору»