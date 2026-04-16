Пайдалуу кеңеш: Карагат кыямы мээнин саламаттыгын чыңдайт

Карагат кыямы мээнин саламаттыгын чыңдайт. Бул тууралуу Красногорск ооруканасынын дарыгери Екатерина Сысоева «Подмосковие сегодня» онлайн басылмасына билдирди.
Дарыгер кара жана кызыл карагат азыктык баалуулугу боюнча рекордду ээлей турганын белгиледи. Мөмөлөрдө С витамининин жогорку концентрациясы бар: 100 граммда 250 миллиграммга чейин, ошондой эле В, А, Е, К витаминдери жана ар кандай микроэлементтер бар.
Андан тышкары, карагат кыямы антоцианиндерди — мөмөлөргө бай түс берүүчү өсүмдүк пигменттерин камтыйт. Бул пигменттер мээге кирип, нейрондорду сезгенүүдөн коргой алат, мээге кан агымын жакшыртат, нейропластиканы стимулдайт жана деменция коркунучун азайтат.
Дарыгер карагат кыямын көп өлчөмдө жебеш керектигин эскертти. Улгайган адам үчүн бул десерттин бир кашык мээнин жана кан тамырлардын ден соолугун натыйжалуу колдоо үчүн жетиштүү.
Кант диабети жана семирүү менен ооруган адамдар кыям жегенде этият болушу керек. Ал эми гипотониясы бар, баш айланууга жана алсыздыкка жакын бейтаптар бул десертти чай менен кошо ичсе, мээге углеводдор тез жеткирилет, деп жыйынтыктады Сысоева.