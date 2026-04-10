Пайдалуу кеңеш: Ишиңизде ийгиликке жетүүнүн 5 сыры

Ийгилик жөн эле боло бербейт. Ал көбүнчө аң-сезимдүү тандоолордун, туруктуулуктун жана тайманбас аракеттердин натыйжасы болуп саналат. Студент, ишкер, спикер же адис болсоңуз да жана башкаларга ырааттуу прогресске олуттуу натыйжаларга жетүүгө жардам берген беш сырды сунуштайбыз.
1. Көңүлүңүздү топтоңуз: Көзүңүздү сыйлыкка буруңуз
Өзүңдү алаксытуу — ийгиликтин эң коркунучтуу душмандарынын бири. Бүгүнкү санарип доорунда ар нерсеге алаксуу оңой. Бирок ийгилик көңүл буруу чеберчилигин өздөштүргөндөргө пайда алып келет.
Мен биринчи китебимди, " 30 жашка чыкканга чейин 25 нерсе" деп жазып, сөз сүйлөө, окуу жана үй-бүлө менен алектенип жүргөнүм эсимде. Сыр эмнеде? Мен күн сайын эртең менен эки саат убакыт бөлчүмүн — электрондук почталар жок, алаксытуучу нерселер жок, жөн гана жазып иштөө. Бул адат сыяктуу көңүл буруу өз жемишин берди. Жакында эле телефонумдан Facebook тиркемесин өчүрдүм жана эми социалдык медиа аккаунтума Macbook Pro аркылуу постторду, айрыкча подкасттарды пландаштыруу аркылуу гана кире алам. Эки айдан ашык убакыттан бери мен коомдук чогулуштардан качып, сыйынуу үйүмө барбай, виртуалдык жолугушууларга гана катышып келем, бул бир азга созулат, ошондуктан мен командам менен эмне куруп жатканыма көңүл бура алам.
«Эгер токтоп, ар бир үргөн итке таш ыргытсаң, эч качан каалаган жериңе жете албайсың.» Уинстон Черчилль
Гарвард университетинин изилдөөсү көрсөткөндөй, белгилүү бир максаттарды коюп, аларга көңүл топтогон адамдар максат койбогондорго караганда он эсе ийгиликтүү болушкан.
2. Багынба: Чыдамкайлык жеңет
Ар бир ийгиликтүү адамдын аркасында ийгиликсиздик сапары бар. Айырмасы, алар моюн сунуп, багынышкан эмес. Менден баш тартуулар жана ал тургай семинарларыма эч ким келбеген учурларды башымдан өткөрдүм. Бирок мен баары бир бара бердим. Акыры, адамдар да келишти.
«Жети жолу жыгылып, сегиз жолу тур.»Жапон макалы
Чыныгы аракет: Бир жолу мага бирөө: «Сен Американын сүйлөө индустриясына кирүү үчүн өтө жаңысың» деп айткан. Мен жылмайып, үйгө барып, кийинки иш-чарамды пландаштырдым. Бүгүн мен бир нече штаттардан жана өлкөлөрдө жолугушууларым бар.
3. Тармакты кеңейт: Сиздин таза байлыгыңыз ошого жараша болот
Эгер сиз алыска баргыңыз келсе, башкалар менен байланыш түзүңүз. Мен глобалдык деңгээлде сүйлөө боюнча карьера кура баштадым. Чечим кабыл алуу бөлмөлөрүндө чыгып, ыктыярчы болуп иштедим. Бир байланыш экинчисине алып келди жана көп өтпөй мага үч континентте сүйлөөгө чакыруулар келди.
Бардык жумуш орундарынын жана мүмкүнчүлүктөрдүн 85 пайызы тармактык байланыш аркылуу толтурулат.
Менин тажрыйбам: Ар бир сөз сүйлөгөндөн кийин, мен жок дегенде беш жаңы адам менен таанышып, аларды «таасир чөйрөмө» кошууга аракет кылам. Убакыттын өтүшү менен бул чөйрө мен эч качан бар экенин билбеген эшиктерди ачты.
4. Көбүрөөк иштеңиз: Көз караш менен иштеңиз
Иш-аракет ийгиликке алып келет: Андыктан өзүңүздү колго алыңыз
Ички чөйрөңүздүн күчү: Ийгилик менен түзүлгөн альянстарды тандоо
Эч нерсе оор эмгектин ордун баса албайт. АКШда окуп жүргөндө, мен көп учурда күндүз сабактарга катышып, кечинде африкалык тармагым үчүн программаларды иштеп чыгуу менен өткөрчүмүн. Адамдар ийгиликти көрүшөт, бирок сейрек саат 2де монтаждоо сессияларын жана акысыз репетицияларды көрүшөт.
«Канчалык көп иштесеңиз, ошончолук бактылуу болосуз»Гари Плейер
5. Стратегияңызды кайра карап чыгып, кенен ойлонуңуз
Бүгүн иштеген нерсе эртең иштебей калышы мүмкүн. Мен сүйлөө стратегиямды бир нече жолу, айрыкча COVID учурунда жана АКШга көчүп барганда кайра карап чыгууга туура келди. Мени колдогон нерсе — бул кичинекей ой жүгүртүүдөн баш тартуум болду. Мен жөн гана жергиликтүү деңгээлде сүйлөгүм келген жок; мен баяндамачылардын глобалдык кыймылын түзгүм келди. Бүгүнкү күндө ал кыял кыймылда.
Мисал: Менин АКШдагы платформам Tolkz™ дептерге жазылган идея катары башталган. Азыр ал жаңы үндөр үчүн эл аралык ареналарды түзөт.
«Эгерде сиздин кыялдарыңыз сизди коркутпаса, анда алар өтө кичинекей»Ричард Брансон