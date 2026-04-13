Пайдалуу кеңеш: Жумуртканын негизги коркунучу айтылды

Сальмонеллез оорусу — жумуртка жегендин негизги коркунучу бойдон калууда. Ошондуктан, анын коркунучун азайтуу үчүн жумурткаларды кеминде беш мүнөт кайнатуу керек. Бул тууралуу Орусиянын Мамлекеттик билим берүү университетинин медицина факультетинин хирургия кафедрасынын улук окутуучусу Александр Умнов Gazeta.Ru басылмасына билдирди.

Дарыгердин айтымында, кайнатылган жумуртка жогорку сапаттагы белоктун, В, Е, А, К жана D витаминдеринин эң сонун булагы болуп саналат жана ошондой эле холин, цинк, селен, темир жана көрүүнү жакшыртуучу антиоксиданттар лютеин менен зеаксантинди камтыйт.

Умнов акыркы изилдөөлөр сарысыдагы тамак-аш холестеролунун кандагы холестериндин деңгээлине мурда ойлогондон азыраак таасир этерин көрсөткөнүн белгиледи. Бирок, жүрөк-кан тамыр оорулары бар адамдарга сарысын колдонууну чектөө сунушталат.

Дарыгер ошондой эле күнүмдүк оптималдуу керектөөнү белгилеп, көпчүлүк чоңдор үчүн күнүнө бир же эки кайнатылган жумуртка коопсуз экенин айтты. Спорт менен активдүү алектенгендер күнүнө төрт жумурткага чейин жей алышат. Ал эми улгайган адамдарга күнүнө бир жумуртка менен чектелүү сунушталат. Балдарга жети айынан баштап сарысы берилет, ал эми жумуртканын агы болжол менен бир жашында берилет, анткени аллергендер болушу мүмкүн.
