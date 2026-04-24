Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш берүүчүлөр: Бишкекте «Карьера күнү» өттү

К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде бош жумуш орундар жарманкеси, «Карьера күнү» жана ачык эшиктер күнү өттү. Иш-чара жумуш, такшалма издеген же келечектеги кесибин тандап жаткан студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн жана жумуш издеген жарандардын башын бириктирди.
Жарманкеге жүзгө жакын мамлекеттик, муниципалдык жана жеке уюмдар катышты. Иш берүүчүлөр өндүрүш, транспорт, тейлөө, финансы жана медицина тармактары боюнча 5 миңден ашык бош жумуш орундарын сунушташты.
Компания инфратүзүмдүк объекттерди: жолдорду, көпүрөлөрдү, тоннелдерди, темир жолдорду, насостук станцияларды жана жылуулук тармактарын курууга адистешкен. Өкүлчүлүктүн башкы инженери Юй Чжипин билдиргендей, компания эл аралык рынокто 1958-жылдан бери иштеп келет жана бул убакыт ичинде ар кайсы өлкөлөрдө көптөгөн ири долбоорлорду ишке ашырган.
«1958-жылы эл аралык рынокко чыккандан бери, дүйнө жүзү боюнча инфратүзүм куруу тармагында жигердүү иштеп келебиз. Биз дүйнөлүк деңгээлдеги көптөгөн маанилүү долбоорлорду ишке ашырдык, ал эми CRBC бренди эл аралык инженердик тармактын таанымал визиттик картасына айланды», — деп айтып берди Юй Чжипин.
Ал ошондой эле компаниянын эл аралык инфратүзүмдүк демилгелерге кошкон салымын баса белгиледи.
«Биз унаа жана темир жолдорду, көпүрөлөрдү, портторду, аэропортторду жана башка объекттерди курабыз. Биздин компания ири эл аралык инфратүзүмдүк долбоорлорго катышат жана кыргыз-кытай кызматташтыгынын ишенимдүү өнөктөшү болуп саналат».Юй Чжипин
Анын айтымында, «Бир алкак — бир жол» демилгесинин ичинде Кытайды Борбордук Азия жана Европа менен байланыштырган маанилүү түйүн катары Кыргызстан компаниянын ишмердүүлүгүндө өзгөчө орунду ээлейт.
Компания Кыргызстанда 2000-жылдардын башынан бери иштейт. Бул убакыт аралыгында ал бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга катышты. Алардын ичинде Түндүк — Түштүк альтернативдик унаа жолу, Бишкектин түндүк айланма жолу, аймактык транспорттук коридорлор, ошондой эле Ош шаарындагы перинаталдык борбор бар.
Жарманкеде компания ар кандай багыттар боюнча адистерди издеди: архитекторлорду, топографтарды, экологдорду, лаборанттарды, бухгалтерлерди, кассирлерди, ассистенттерди жана котормочуларды.
Компаниянын өкүлдөрү кызматкерлерге окутууну, түшүнүктүү карьералык өсүштү жана атаандаштыкка жөндөмдүү эмгек акыны сунушташарын белгилешти.
«Мен кесипкөй катары өсүп-өнүгүүнү жана кытай тили боюнча билимимди өркүндөтүүнү каалайм. Мындай компанияда иштөө жакшы келечектүү мүмкүнчүлүктөрдү бере алат», — деди ал.
Курулуш тармагынан тышкары, келген коноктордун арасында банк чөйрөсү, медицина жана эл аралык уюмдардагы бош жумуш орундары чоң кызыгууну жаратты.
Карьера жарманкеси иш берүүчүлөр менен жумуш издегендердин түз баарлашуусу үчүн ыңгайлуу аянтча болуп берди. Анда бири катардагы потенциалдуу кызматкерлерди тапса, экинчилери карьерасын баштоо же өнүктүрүү үчүн реалдуу мүмкүнчүлүктөргө ээ болушту.